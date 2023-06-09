Жителя Подмосковья взяли под стражу за мошенничество с ярославским асфальтом

57-летний житель Московской области приговорен к 5 годам лишения свободы за мошенничество на территории Ярославской области. Подсудимый взят под стражу по окончании заседания Ярославского областного суда. О вердикте рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Изначально уголовное дело о мошенничестве трижды рассматривал Ростовский районный суд Ярославской области, причем два раза оно возвращалось обратно следователям. События преступления относится к 2016 году. Подсудимый являлся фактическим руководителем ООО «Верхневолжские карьеры», которое выступало субподрядчиком по государственным контрактам по ремонту дорог в Ивановской области.

Фирма-субподрядчик закупала асфальтобетонную смесь на заводах в Ярославской и Ивановской областях.

«В сентябре-октябре 2016 года обвиняемый заключил с ООО "Интеза" договор на приобретение более 1,2 тыс. тонн битума на сумму свыше 15 млн руб., однако, получив товар, расчеты по договору не произвел и использовал его в качестве оплаты за приобретенную асфальтобетонную смесь»,— пояснили в прокуратуре.

24 марта 2023 года Ростовский районный суд признал руководителя «Волжский карьеров» виновным в мошенничестве и приговорил к 6,5 годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор и добилась его ужесточения.

«Ярославский областной суд согласился с позицией прокурора и апелляционной жалобой потерпевшей стороны, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда»,— отметили в прокуратуре.

Также по судебному решению подсудимый должен выплатить потерпевшим более 15 млн руб. штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Иванов