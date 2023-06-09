На железнодорожном вокзале в Уфе загорелись емкости с топливом

В районе железнодорожного вокзала в Уфе загорелись емкости с топливом, сообщают очевидцы. На место пожара прибыли пожарные расчеты. Столб дыма виден из разных частей Уфы.

В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что поступило сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада на улице Малая Селикатная. По предварительной информации пострадавших, погибших нет, причина пожара устанавливается.

По информации Telegram-канала Baza, горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

Влада Шипилова

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