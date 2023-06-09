Аграрии Кубани рассчитывают сохранить объемы экспорта зерна на уровне прошлого года

В Краснодарском крае планируют откорректировать логистику и сохранить объемы экспорта зерна на уровне 2022 года — не менее 12,4 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

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«Мы не видим проблем со сбытом. Есть вопросы с транспортной логистикой, они преодолеваемые, потому что это всего лишь вопрос ее корректировки. Наши аграрии не сомневаются в том, что объемы экспорта зерна будут не меньше, чем в прошлом году»,— отметил Вениамин Кондратьев на площадке Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи.

По данным минсельхоза Кубани, в 2022 году регион экспортировал сельхозпродукцию более чем на $3,3 млрд. Из всего отправленного объема 63%, или 12 млн тонн, пришлось на зерновые и зернобобовые культуры и продукты их переработки, в том числе 5 млн тонн составила пшеница. Большинство товаров было отправлено в Китай, страны Саудовской Аравии, Пакистан, Ливию, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан и Ливан.

В 2023 году посевные площади озимых культур на Кубани составляют 1,9 млн га. Из них 1,6 млн га — пшеницы.

Татьяна Ручкина

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