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В Самарской области с начала года обнаружили восемь нелегальных кредиторов

В первом квартале текущего года в Самарской области обнаружили восемь нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Чаще всего нелегальные кредиторы выдавали себя за комиссионные магазины, но фактически они предоставляли услуги ломбардов. В госреестре ломбардов Банка России они не состояли.

Гражданам стоит остерегаться, если займы предлагают физлица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.

Евгений Чернов

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