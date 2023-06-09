В Самарской области с начала года обнаружили восемь нелегальных кредиторов

В первом квартале текущего года в Самарской области обнаружили восемь нелегальных кредиторов. Об этом сообщили в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ.

Чаще всего нелегальные кредиторы выдавали себя за комиссионные магазины, но фактически они предоставляли услуги ломбардов. В госреестре ломбардов Банка России они не состояли.

Гражданам стоит остерегаться, если займы предлагают физлица по индивидуальным гражданско-правовым договорам под залог недвижимости или другого ценного имущества. Индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы.

Евгений Чернов