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Ярославский «Локомотив» расторг контракт с защитником

Ярославский «Локомотив» расторг действующее соглашение с защитником Максимом Осиповым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Максим Осипов

Максим Осипов

Фото: ХК Локомотив

Максим Осипов

Фото: ХК Локомотив

У Осипова действовал контракт до 30 апреля 2024 года, но стороны решили прекратить его досрочно. 9 июня «Локомотив» объявил о расторжении договора с защитником. 29-летний Максим Осипов — уроженец Ярославля, он является воспитанником «Локомотива». В Ярославле он провел пять сезонов подряд, также выступал за «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».

Защитник недолго оставался без работы. «Автомобилист» из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение с Максимом Осиповым уральский клуб заключил на два сезона.

Андрей Иванов

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