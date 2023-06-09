Ярославский «Локомотив» расторг контракт с защитником

Ярославский «Локомотив» расторг действующее соглашение с защитником Максимом Осиповым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Осипов

Фото: ХК Локомотив Максим Осипов

Фото: ХК Локомотив

У Осипова действовал контракт до 30 апреля 2024 года, но стороны решили прекратить его досрочно. 9 июня «Локомотив» объявил о расторжении договора с защитником. 29-летний Максим Осипов — уроженец Ярославля, он является воспитанником «Локомотива». В Ярославле он провел пять сезонов подряд, также выступал за «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо».

Защитник недолго оставался без работы. «Автомобилист» из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение с Максимом Осиповым уральский клуб заключил на два сезона.

Андрей Иванов