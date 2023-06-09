Депутату сменили квалификацию

В суд передано уголовное дело депутата гордумы Ульяновска Антона Антипова, задержанного в сентябре прошлого года по обвинению в посредничестве при получении взятки. Как выяснилось, в ходе следствия обвинение было переквалифицировано на мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемый свою вину не признает. По мнению защиты, переквалификация обвинения связана с тем, что доказать наличие взятки следствию не удалось. В прокуратуре отмечают, что депутат и никому и не планировал передавать деньги и занимался обманом, поскольку в реальности ничего изменить не мог, в этом и была суть мошенничества. Адвокаты считают, что преступления не было, и защита надеялась, что дело вообще будет прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ugd.ru Фото: ugd.ru

В пятницу, 9 июня, уголовное дело депутата гордумы Ульяновска Антона Антипова после утверждения обвинительного заключения передано в суд, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Антон Антипов был задержан в своем автомобиле 2 сентября прошлого года сотрудниками регионального управления ФСБ и следственного управления СКР по Ульяновской области. По словам очевидцев, оперативники предъявляли ему некую «желтую папку», от которой депутат «открещивался». Уже на следующий день ему было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве при совершении заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1, до семи лет лишения свободы).

Официально СУ СКР о возбуждении уголовного дела ничего не сообщало. О подробностях обвинения стало известно в суде при определении депутату меры пресечения. Как доложил представитель СУ СКР, 19 августа депутат сообщил начальнику городского управления дорожного хозяйства и транспорта Валерию Художидкову, что может «помочь избежать проверки со стороны Госстройнадзора», услуга будет стоить 150 тыс. руб. Господин Художидков согласился, а сам 31 августа написал по этому поводу заявление в УФСБ (теперь он ключевой свидетель по этому делу). Деньги, по информации следствия, были переданы депутату 2 сентября «для передачи некоему должностному лицу», эта сумма была обнаружена при обыске депутатского автомобиля при задержании. Присутствовавший на заседании суда по избранию меры пресечения ульяновский правозащитник и независимый юрист Константин Толкачев в то время отмечал, что «остались вопросы» по действиям силовиков: «Если Антипов взял деньги, чтобы передать другому чиновнику, то почему ему не дали довести это дело до конца, чтобы задержать конечного получателя взятки». Еще тогда, в сентябре, Антон Антипов свою вину не признавал и заявлял, что его «подставили».

В апреле в деле появился еще один пострадавший, эпизод с которым был включен в уголовное дело, — владелец кафе «Купола» Евгений Февралев, он сообщил следственным органам, что с мая по июль 2021 года депутат предлагал ему урегулировать вопрос и не допустить сноса кафе (которое подлежало демонтажу на основании постановления главы города) за 500 тыс. руб.

Сегодня стало известно, что в ходе следствия квалификация обвинения была изменена. Сейчас Антон Антипов по первому эпизоду (с Валерием Художидковым) обвиняется в мошенничестве путем обмана или злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба (ч.2 ст. 159 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), а по второму эпизоду (с Евгением Февралевым) — в покушении на мошенничество, не доведенное до конца по независящим от преступника обстоятельствам (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Всего, отмечают в прокуратуре, Антону Антипову грозит до шести лет лишения свободы.

Как пояснил «Ъ-Волга» источник, близкий к следственным органам, по предварительным данным, считалось, что «взятку Антон Антипов брал для передачи сотруднику прокуратуры, но доказать это не удалось, поэтому обвинение переквалифицировано на мошенничество».

В прокуратуре «Ъ-Волга» отметили, что, по данным следствия, «конечного получатели и не было». «Деньги, обнаруженные в машине депутата, были мечеными, подготовленными оперативными сотрудниками, передавать их депутат никому не собирался, и мог лишь оставить себе, так как в реальности никаких договоренностей у него ни с кем не было, потому его действия и квалифицируются как мошенничество. То же самое было и в эпизоде с Февралевым, там тоже он собирался взять деньги себе, потому что в реальности ничего изменить не мог — уже было опубликованное постановление мэра о демонтаже кафе», — пояснили в прокуратуре.

«Наша позиция неизменна, мы вину не признаем и будем защищаться от необоснованных обвинений», — сказал «Ъ-Волга» адвокат Антона Антипова Олег Максимов. По его словам, «и расследование, и задержание произведены с множеством нарушений, и само уголовное дело было бы невозможно, если бы все делалось по закону». «Сейчас даже следствие не пытается доказать взятку, которая была его первоначальной необоснованной фантазией, а теперь, поскольку под стражей находится достаточно значимое лицо, видимо, нужно как-то оправдывать свои действия», — сказал адвокат, заметив, что «удивлен, что вообще дело направлено в суд, была надежда, что дело просто будет прекращено».

Сергей Титов, Ульяновск