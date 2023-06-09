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Решение о переводе пожарной части в другое здание Тутаева не принято

Вопрос о переводе пожарной части на левом берегу Тутаева с территории памятника федерального значения находится в стадии обсуждения, но решения пока не принято. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в администрации Тутаевского района.

Пожарная часть в Тутаеве

Пожарная часть в Тутаеве

Фото: ТОС «Левобережье»

Пожарная часть в Тутаеве

Фото: ТОС «Левобережье»

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на левом берегу Тутаева начали собирать подписи под обращением к губернатору за сохранение пожарной части в здании, построенном в начале XX века. Авторы обращения считают, что приватизировать объект и превращать его в частный музей не надо.

В администрации Тутаевского района прокомментировали инициативу жителей. Районные власти отмечают, что само здание находится в областной собственности. Перевод пожарной части в другое место находится только в стадии проработки.

«Данное здание является объектом культурного наследия федерального значения и подлежит охране. Поэтому расположение пожарной части в данном месте ставится под вопрос, так как идет физический износ здания и помещений. Сейчас обсуждается перевод пожарной части в другое место (решение не принято), а здание останется также в собственности Ярославской области. Дальнейшие решения прорабатываются департаментом имущества и департаментом региональной безопасности Ярославской области»,— сообщили в администрации Тутаевского района.

При принятии окончательных решений жителей обещают проинформировать.

Андрей Иванов

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