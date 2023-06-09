Четверо курских военнослужащих погибли в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погибли четверо уроженцев Курской области, сообщили в правительстве региона.

Так, в Беловском районе 9 июня простились со старшим матросом из села Долгие Буды, матросом Александром Округовым. Он родился в 1995 году, а погиб 2 июня в населенном пункте Волноваха Донецкой народной республики.

16 мая в Запорожской области погиб рядовой Василий Плаксин из Железногорска. Добровольцу шел 42-й год.

В ходе СВО погиб и 38-летний мобилизованный Дмитрий Ягодников из деревни Карасевка Курского района.

В Артемовске ДНР погиб еще один доброволец, 29-летний Михаил Брынцев из деревни Шумаково Курского района. На фронт он ушел в сентябре 2022 года. Артемовск, напомним, освобождали штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».

Владимир Зоркий