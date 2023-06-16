«Прозрачная методология ESG-рейтингов может стать единым языком для дружественных стран»

Спрос на ESG-рейтингование растет вслед за увеличением объема инвестиций, привязанных к внедрению компаниями принципов устойчивости. Лидируют в этой области развитые фондовые рынки, но при этом в азиатских странах ESG-инвестирование также набирает обороты — в этот процесс включились и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Активизация работы по данному треку будет способствовать снижению барьеров для движения инвестиционных потоков, создаст возможности для реализации совместных проектов и развития международных связей, полагает старший вице-президент Сбера по ESG Татьяна Завьялова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший вице-президент Сбера по ESG Татьяна Завьялова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Старший вице-президент Сбера по ESG Татьяна Завьялова

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Почему именно страны ШОС и насколько ESG-повестка актуальна для азиатских стран?

— Расширение взаимодействия в рамках ШОС в настоящий момент является одним из приоритетов внешней политики России. При этом фокус работы ШОС уже давно вышел далеко за рамки первоначально заявленных целей. Принятие Самаркандской декларации и Заявления Совета глав государств—членов ШОС по реагированию на изменение климата в сентябре прошлого года создали дополнительный импульс для обсуждения вопросов ESG-повестки в рамках объединения. Отмечу, что среди стран ШОС есть как страны с развитыми ESG-практиками, такие как Индия, Китай, Казахстан и, конечно же, Россия, так и страны, только начинающие развивать ESG-регулирование. На развитие ESG-практик в странах ШОС помимо растущего спроса со стороны инвесторов достаточно сильно влияет развитие регулирования в странах—партнерах Европы и Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), где наблюдается резкий рост числа инициатив в области развития ESG-стандартов, связанной инфраструктуры и регулирования. За последние пять лет количество мер регулирования ESG в АТР удвоилось, и сейчас это второй регион в мире по этому показателю (20% от всех глобальных мер ESG-регулирования, 44% приходится на страны Западной Европы).

При этом одним из наименее унифицированных и непрозрачных, но очень значимых инструментов ESG-инфраструктуры является ESG-рейтингование. ESG-рейтинги позволяют инвесторам оценивать компании c точки зрения социальных и экологических критериев, качества корпоративного управления. Именно на этом основании принимаются решения по оценке рисков и в конечном счете об инвестировании.

Мы видим, что инвесторы все чаще обращают внимание на вопросы ESG. Но сдвиг финансового сектора в сторону явного включения ESG-факторов в инвестиционный процесс также требует изменений и в методологиях инвестирования и инструментарии финансового сектора. Даже на уровне суверенных кредитных рейтингов. Хотя в настоящее время кредитные факторы E и S могут не считаться релевантными или значимыми для оценки страновых кредитных рейтингов, этот статус, вероятно, изменится в будущем. Кроме того, очевидно, что инвесторы будут требовать все большей прозрачности в вопросах ESG.

Сегодня в мире выпускается более 600 ESG-рейтингов разной степени распространения. Но если корреляция между основными мировыми кредитными рейтингами составляет 0,99, то для ESG-рейтингов этот показатель составляет всего 0,61. Есть куда развиваться.

— Как сейчас выглядит рынок ESG-рейтингования в странах ШОС?

— Рейтинговые агентства эволюционировали за последние два столетия, став неотъемлемой частью экосферы финансового сектора, и рассматриваются как важнейший фактор трансформации архитектуры финансовой системы в направлении большей устойчивости. В связи с этим «в меню» услуг рейтинговых агентств к обычным кредитным рейтингам в последние годы добавились ESG-рейтинги, возникли и специализированные агентства. В странах ШОС, в частности на таких рынках, как Китай, Индия, Россия, Казахстан, существует значительный спрос на услуги ESG-рейтингования. И это неудивительно, учитывая объем инвестиций, направляемых в этих странах, в «новую» экономику, а именно в зеленую энергетику, декарбонизацию, электротранспорт и т. д. Так, Китай уже сегодня — крупнейший глобальный инвестор в энергетический переход. В 2022 году на Китай пришлось 49% от $1,1 трлн глобальных инвестиций в ВИЭ, экологически чистый транспорт, хранение энергии, производство водорода и ядерной энергии, улавливание, хранение и захоронение углерода.

Несмотря на то что в большинстве стран рынок развивается за счет зарубежных, глобальных провайдеров ESG-рейтингов, на рынках присутствуют и национальные компании (включая кредитные рейтинговые агентства, осуществляющие функции ESG-рейтингования). Например, в Индии это ESGRisk, в Казахстане — ESGQ, в Китае — Sino Securities Index Information, SynTao Green Finance, China Alliance of Social Value Investment.

Что касается России, то, как известно, рынок ESG-рейтингования занимают кредитные рейтинговые агентства — это «Эксперт РА», АКРА, НРА, НКР.

— Как можно оценить состояние регулирования ESG-рейтингования на рынке стран ШОС?

— В странах ШОС, впрочем, как и в мире в целом, отсутствуют единые стандарты предоставления ESG-рейтингов. Кроме того, ни в одной из стран региона деятельность поставщиков услуг в области ESG-рейтингования не является предметом регулирования на государственном уровне и формализуется на уровне руководств, рекомендаций, частных или добровольных стандартов. На данном этапе развития рынка подобная ситуация характерна для большинства стран мира.

Всего в мире насчитывается около 160 организаций, присваивающих ESG-рейтинги. У большинства из них разнятся терминология, набор рейтинговых факторов и формат итоговых оценок. В результате отсутствия прозрачной системы ESG-рейтингования рынок фрагментируется, что приводит к несправедливой конкуренции.

К примеру, согласно результатам опроса Европейской комиссии в августе 2022 года, 84% опрошенных инвесторов, эмитентов, национальных органов регулирования и прочих заинтересованных сторон отметили, что рынок ESG-рейтингов не функционирует должным образом.

Необходимость вмешательства со стороны органов регулирования отметили 94%, из них 80% поддержали внесение изменений в законодательство, остальные выступили за более мягкий подход — разработку рекомендаций / кодексов поведения.

На этом фоне выделяются российские практики. Банк России фактически является единственным регулятором, подготовившим модельную методологию ESG-рейтингования — документ был представлен в начале года.

Среди других стран ШОС также делаются определенные шаги в направлении гармонизации и повышения прозрачности ESG-рейтингов. Например, есть оптимистичные сигналы и из Китая — там в декабре 2022 года под руководством Бюро социальной ответственности создан «Альянс ESG среди предприятий центрального подчинения», к которому присоединились 11 компаний для создания национальной рейтинговой ESG-системы.

— С какими сложностями сейчас сталкиваются рынок ESG-рейтингования и непосредственно регуляторы? Для всех ли проблемы идентичны или есть страновые особенности?

— Выделю три основные проблемы, с которыми в целом сталкивается рынок ESG-рейтингования: отсутствие единого методического подхода к определению ESG-рейтинга, низкий уровень прозрачности методологий ESG-рейтингования и ограниченность ESG-данных, предоставляемых со стороны рынка.

Для каких-то стран отдельные вопросы стоят не так остро, но в целом именно эти три аспекта являются основными ограничителями.

Отмечу особенности российского рынка. Определенным нашим преимуществом является то, что ESG-рейтинги предоставляются кредитными рейтинговыми агентствами, деятельность которых зарегулирована. Банк России уже сделал важный шаг по «лечению» двух первых проблем. Выпущенные недавно рекомендации содержат модельную методологию ESG-рейтингов, то есть показательную методологию, которой кредитные рейтинговые агентства могут следовать с некоторыми вариациями. Также предложены универсальное определение ESG-рейтинга, подход к определению минимального набора факторов и их весов, введение единой рейтинговой шкалы для всех кредитных рейтинговых агентств.

Все это снижает остроту вопросов независимости, прозрачности и конфликта интересов при присвоении ESG-рейтингов — то, с чем наши зарубежные коллеги только начинают разбираться.

Для нас ключевым вопросом в развитии ESG-рейтингования является формирование требований к самому продукту — создание минимального набора переменных для расчета рейтинга и общая рейтинговая шкала. Банк России уже начал прорабатывать данный вопрос. Наибольшую сложность вызывают ограниченность ESG-данных и создание минимального перечня переменных. Эта проблема особенно актуальна, так как в России все еще не введены требования к обязательному раскрытию нефинансовой отчетности, хотя с 2021 года действуют рекомендации Банка России публичным компаниям по раскрытию ESG-факторов.

Такая же проблема актуальна и для стран ШОС. Требования к раскрытию компаниями ESG-данных законодательно закреплены только в Индии, причем там данный процесс развивается с 2012 года. В Китае требования к раскрытию информации в настоящий момент закреплены по экологическим факторам, однако в июне 2022 года вступил в силу набор добровольных руководящих принципов для китайских компаний по ESG-отчетности. БОльшая часть показателей аналогична международным стандартам. Фактически это был первый подход со стороны Китая к унификации подходов отчетности и, вероятно, задел для дальнейшего перевода рекомендаций в регуляторный формат. Также отмечу, что китайские регуляторы приступили к разработке требований по ESG-раскрытию для публичных компаний.

— Предпринимаются ли какие-то шаги, чтобы выровнять процессы, связанные с ESG-рейтингованием в ШОС?

— Важно отметить, что ESG-рейтинги, конечно, должны отражать национальную специфику стран, учитывать актуальные социальные и экологические риски, особенности странового регулирования, целеполагание в области устойчивого развития и другие факторы. Поэтому уместно говорить о гармонизации методологий на уровне принципов и какого-то базового набора критериев, оставляя достаточное пространство для национальной компоненты.

При этом ESG-рейтингование является лишь одним из направлений, которое требует более детальной проработки как на национальном уровне, так и на уровне дружественных объединений. Пока что данная работа строится на энтузиазме российского частного сектора и открытости российских регуляторов к продвижению повестки. Совсем недавно, в мае, совместно с Минэкономразвития России мы провели экспертную дискуссию, посвященную теме ESG-рейтингования в странах ШОС «Перспективы сближения подходов к ESG-рейтингам и активизации регионального сотрудничества». Мероприятие собрало регуляторов, провайдеров ESG-рейтингов и участников рынка не только из стран—членов ШОС, но и представителей стран-наблюдателей и партнеров организации по диалогу. Всего более 100 человек из 8 стран.

В рамках обсуждения участники сошлись во мнении, что инициирование диалога по вопросам ESG-регулирования, и в частности ESG-рейтингования, является важным направлением развития взаимодействия между странами—членами ШОС. Эксперты также сформулировали несколько ключевых рекомендаций по дальнейшему развитию диалога в этой области. На первом этапе речь пойдет о формировании коммуникационной экспертной платформы для регулярного обмена опытом и обсуждения текущего статуса развития практик ESG-регулирования. Это позволит всем участникам диалога иметь актуальную информацию о статусе развития ESG-регулирования в каждой из стран ШОС, наладить взаимодействие между регуляторами и профильными негосударственными организациями. Впоследствии это даст возможность оценить готовность стран ШОС к гармонизации существующих подходов. В том числе путем разработки и развития единых инструментов, направленных на расширение потоков ESG-финансирования для решения социальных и экологических задач, стоящих перед нашими странами.

Помимо этого участниками было предложено провести аудит ESG-рынка и подготовить страновые обзоры ESG-рынков и действующих ESG-продуктов в странах ШОС. Мы уже начали работу в данном направлении. Также планируется проведение исследования действующих практик и методологий ESG-рейтингования национальными рейтинговыми агентствами и иными структурами, предоставляющими подобные услуги. Это станет основой обсуждения по формированию единых критериев ESG-рейтингования.

Следующий шаг для развития этой инициативы — юридическая поддержка со стороны секретариата ШОС. Это может быть совместное заявление о поддержке разработки общих подходов к ESG-рейтингованию.

— Стоит ли ждать гармонизации рейтингов стран ШОС в обозримой перспективе?

— Мы обсуждали данный вопрос в рамках семинара. На текущем этапе развития рынков ESG-рейтингования есть значительные ограничения. Гармонизация рейтингов и их взаимное признание возможны только после введения необходимого регулирования в странах ШОС. При отсутствии законодательно закрепленного статуса ESG-рейтингования на национальном уровне вопрос может быть переведен на уровень объединения. Этот процесс фактически аналогичен гармонизации кредитных рейтингов. Ведь она доступна только в тех странах, где данный вид рейтингов закреплен в правовом поле. К тому же на первоначальном этапе профильные ведомства стран ШОС должны определиться, какие есть ожидания относительно ESG-рейтингов, и только потом переходить к более предметным вопросам. Еще одна важная деталь — это готовность стран ШОС сокращать зависимость от услуг крупнейших международных агентств и переход к созданию общего рейтингового пространства.

В России уже сложился локальный рынок, однако если на рынках стран ШОС будут доминировать иностранные агентства, то процесс гармонизации подходов будет затруднен.

Тем не менее есть все основания считать, что именно сейчас имеет смысл запускать эту работу. В том числе для того, чтобы страны, только делающие первые шаги в данном направлении, могли сразу формировать свои ESG-системы с перспективой на сотрудничество, а также чтобы поддержать процессы развития национальной инфраструктуры финансовых рынков в условиях деглобализации.

— Какой эффект может дать синхронизация методик рейтингования?

— Основное — это усиление взаимодействия и увеличение количества совместных проектов. Как итог — наращивание объемов инвестиций в целях устойчивого развития.

Взаимное признание ESG-рейтингов и результатов независимых верификаций также может стать основой для дальнейшего использования результатов ESG-оценок и показателей ESG-отчетности. Прежде всего для привлечения инвестиций в устойчивые проекты на рынках стран ШОС. Процедуры верификации могут выполняться локальными компаниями, уполномоченными центральными банками стран ШОС, а затем по взаимному согласию признаваться другими странами объединения. Это станет еще одним фактором снижения барьеров для движения капитала и развития совместных проектов.

Формирование общей системы координат и общего поля показателей для ESG-отчетности позволит упростить процесс коммуникации между бизнесом и инвесторами из стран ШОС, а также финансовыми структурами и регуляторами.

А общие подходы к отчетности, «ядро» ESG-показателей, признаваемых всеми странами, и прозрачная методология ESG-рейтингов могут стать единым языком, на котором будут общаться компании дружественных стран.