Не бойтесь своих желаний

В первых строках романа Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» главная героиня, имя которой стало нарицательным, перечисляет список своих новогодних обещаний: сбросить вес, отказаться от курения, изменить диетические привычки, перестать влюбляться в токсичных мужчин. С точки зрения проблем постпандемийного мира эти цели могут выглядеть несколько наивно, а практика составления подобных списков покажется в лучшем случае очаровательной традицией. Тем не менее составление списка обещаний, которому посвящает себя Бриджит, может рассматриваться и как мощный метод работы с нашей основополагающей способностью желать или устремляться.

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Понятие «конативный» происходит от существительного «конация» — так психология иногда обозначает свойственную нам способность желать, проявлять волю, стремиться и намереваться. По мысли автора теории конативного интеллекта доктора Алана Уоллеса, работа с этой способностью — одним из наименее изученных аспектов человеческого ума — играет необычайно важную роль как в достижении устойчивого внутреннего благополучия, так и в развитии других форм разумности, включая пользующийся заслуженной популярностью эмоциональный интеллект.

Доктор Уоллес рассматривает нашу способность желать и стремиться как динамичную систему, активно взаимодействующую с другими аспектами нашей психики (например, с вниманием и эмоциями). Эта система, по мнению Алана Уоллеса и профессора психологии калифорнийского Университета Санта-Клары Шоны Шапиро, может находиться в четырех основных состояниях: равновесия, дефицита, гиперактивности или дисфункции. Попытка приложить эти четыре возможных варианта к желаниям и целям, которые мы формируем в своей профессиональной или личной жизни, поможет нам понять, находимся ли мы в уравновешенном состоянии. Подобный самоанализ — уже конативная практика, приводящая к более глубокому пониманию направления, в котором мы сознательно или неосознанно движемся и в своей жизни в целом, и на уровне своей профессиональной активности.

Как описать четыре состояния системы желаний простыми словами? Конативное равновесие предполагает, что мы ставим перед собой различные краткосрочные и долгосрочные цели именно в таком количестве, чтобы продолжать двигаться вперед и не терять из виду радости на уровне повседневной жизни. В противоположность этому гиперактивность в сфере конации связана с навязчивой одержимостью планами на будущее, а дефицит — с отсутствием устремлений и невозможностью вообразить большие уровни счастья и процветания (что Алан Уоллес шутливо называет «синдромом дефицита воображения»). Что немаловажно, наши цели и устремления в идеале также должны вести к устойчивому благополучию для нас и других людей. Так, стабильное стремление к реализации разрушительной цели (например, к популяризации курения табака среди подростков) будет в этом контексте считаться дисфункцией. Отсутствие гиперактивности, дефицита и дисфункции и есть равновесие, а потому любые попытки уйти от этих трех проблем и вернуться к золотой середине будут способствовать и росту конативного равновесия, и укреплению конативной разумности.

Конативный самоанализ

Простейшие вопросы, которые мы можем поставить перед собой для проверки своей конативной активности, будут весьма близки к тем, на которые своим списком обещаний отвечает Бриджит Джонс:

Каково мое видение большего благополучия и процветания для меня лично, а также моих близких, моих сообществ и, возможно, человечества в целом?

Какова моя обобщенная стратегия для продвижения к этому благополучию?

Каковы ресурсы, которые мне необходимо для реализации этой стратегии привлечь?

Уже на уровне первого вопроса ответы могут оказаться разнообразными. Выделяя среди часто важных категорий такие понятия, как «творческая самореализация» или «счастье в семье», а затем объединяя их в различных сочетаниях, мы формируем обобщенное понимание того, как могла бы выглядеть достойно прожитая человеческая жизнь, и исследуем свое понимание понятия устойчивого счастья. На этом уровне перед нами встает дополнительный вопрос: каков уровень совместимости между нашими личными пожеланиями и более глобальными тенденциями, определяющими движение нашего бизнеса, отрасли и человечества в целом? В выступлении на тему альтруизма на платформе TED.com гуманист и переводчик Матье Рикар приглашает нас рассматривать в этой сфере как минимум три основных измерения: личное, экономическое (которое не ограничивается прибылью конкретной компании, а касается рыночных и социальных процессов в целом) и экологическое. Попытка учесть все три вектора в формировании индивидуальных видения и пожеланий делает из нас визионера — человека, способного совместить продвижение к самоактуализации с глобальными устремлениями в пространстве социальной трансформации и экологической безопасности.

Немалый интерес представляет и вопрос стратегии, при ответе на который мы рискуем впасть в крайности: чрезмерно сосредоточиться либо исключительно на внешних показателях успеха, либо на одном только внутреннем развитии (включающем то, что в 2023 году все чаще называют метанавыками). Сам по себе поиск равновесия между развитием внутренних ресурсов и их практическим применением на уровне проектов также становится важной формой конативного самоанализа. Мы всегда можем обосновать временный перекос в сторону одного из этих двух пластов насущными проблемами, но именно равновесие между внутренними и внешними формами развития представляется наиболее разумным решением с точки зрения реализации долгосрочного видения.

Неожиданные, но важные с точки зрения конативной разумности ответы можно обнаружить и при анализе ресурсов. Например, не склонны ли мы считать других людей исключительно ресурсом, забывая об их способности чувствовать, их собственных желаниях и о необходимости чуткости и эмпатии с нашей стороны? Погоня за реализацией лишь наших собственных пожеланий уподобит нас тем самым токсичным мужчинам, которых Бриджит Джонс обещает себе избегать и к числу которых по иронии судьбы относится и ее дважды (на личном и профессиональном уровне) токсичный начальник. Восприятие других людей как субъектов—носителей своего собственного опыта, способных чувствовать и желать, а не просто пешек в стратегической игре позволит нам более чутко откликаться на нужды других и многократно укрепит нашу способность к формированию здоровых команд, а значит, и к повышению групповой эффективности. Именно тут зачастую обнаруживаются провальные попытки пробудить в сотрудниках искреннюю преданность брендам или корпорациям, которые совершенно не близки их собственным ценностям. Если личные желания сотрудников от нас сокрыты, а сами сотрудники представляются нам ресурсом, мы не будем поддерживать стремление к целям, которые учитывали бы максимальную пользу для всех участников процесса, а потому наши цели и намерения в целом, возможно, не будут сонастроены с максимальным благополучием для всех. Конативная разумность в вопросах ресурсов в идеале предполагает системное мышление.

Конативные практики: от сложного к простому

Анализ триады «видение, стратегия, ресурсы» или самопроверка на предмет конативных гиперактивности, дефицита и дисфункции — лишь часть процесса развития исключительной разумности в сфере желаний, которая, в свою очередь, влияет и на разумность в вопросах эмоций (то есть на эмоциональный интеллект), и на нашу социальную активность. Подобные виды самопроверки и любые другие конативные методы — методы отстройки и корректировки желаний, на которые мы опираемся, заслуживают того, чтобы обращаться к ним регулярно. Поскольку конация как функция нашей психики — нечто весьма динамичное, она требует такого же пристального и систематического внимания, как и работа наших внутренних органов или здоровье наших зубов. Теория Алана Уоллеса и Шоны Шапиро призывает нас заниматься конативной гигиеной, а вместе с тем и внутренней гигиеной в трех других ключевых сферах психической активности: в вопросах внимания, эмоций и осмысления реальности.

Помимо различных форм самопроверки, иногда выполняемых в формате письменных размышлений, диалога с коучем или даже группой людей, к числу конативных практик относятся и методы когнитивной тренировки, связанные с доброжелательностью, например техники развития любящей доброты и сострадания, используемые в некоторых формах психотерапии. Даже несколько минут ежедневной тренировки в этих просоциальных состояниях в долгосрочной перспективе повлияют на общее направление наших устремлений, помогая нам мыслить в более системном и в то же время эмпатическом ключе.

На самом приземленном уровне все еще проще: многие конативные методы нам уже хорошо знакомы. Следуя по стопам киноперсонажей, мы можем составлять списки пожеланий, целей или, скажем, формировать графические карты своих устремлений (самостоятельно или на уровне коллектива). Если после этого мы спросим себя, насколько наши цели сонастроены с долгосрочным благополучием («Будет ли все это приносить счастье мне, моим сообществам и другим людям через 5, 10 или 50 лет?») и учитывают интересны максимального числа людей, у нас появится шанс уберечь себя от конативных гиперактивности, дефицита и дисфункции и постепенно прийти к состоянию устойчивого равновесия. Это равновесие — признак высокого уровня конативного интеллекта — будет играть динамичную и важную роль в планировании и проектов, и семейного отпуска. В конце концов, наши профессиональные и личные устремления, как и у Бриджит Джонс, всегда тесно переплетены между собой, а объединяющим их фактором является сама конация как способность желать и осмыслять желания.

Лобсанг Тенпа