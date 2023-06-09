Ярославский санаторий вернул воду в коттеджный поселок

В Ярославской области судебные приставы принудили санаторий исполнить решение суда и возобновить подачу воды к 30 жилым домам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о санатории «Красный холм», который расположен в 14 км от Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С иском в суд обратились жители коттеджного поселка. Их дома были подключены к сетям водоснабжения санатория, однако спустя три года тот прервал водоснабжение, чем по мнению подателей иска нарушил их права. Суд по итогам рассмотрения дела обязал санаторий возобновить подачу холодной воды в дома.

«Сотрудники отделения судебных приставов уведомили руководство санатория о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о привлечении к уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. и обратили взыскание на денежные средства, находящихся на расчетных счетах санатория»,— сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ФССП, после предпринятых усилий приставов санаторий вернул воду в дома поселка.

Алла Чижова