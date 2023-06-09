Ярославский «Локомотив» продлил контракт с основным вратарем

Ярославский «Локомотив» продлил контракты с четырьмя хоккеистами, включая основного вратаря. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Исаев

Фото: ХК Локомотив Даниил Исаев

Фото: ХК Локомотив

Новые соглашения с «Локомотивом» подписали голкипер Даниил Исаев, защитник Рауль Акмальдинов, нападающие Степан Никулин и Максим Березкин. Контракты с вратарем и форвардами будет действовать до 30 апреля 2025 года, соглашение с Акмальдиновым продлено до 30 апреля 2026 года.

Даниил Исаев в завершившемся сезоне был основным стражем ворот «Локомотива». Всего он провел за ярославский клуб в Континентальной хоккейной лиге 73 матча, в которых отразил 93% бросков. Степан Никулин вошел в тройку лучших новичков КХЛ минувшего сезона. На его счету 16 шайб и 23 результативных передачи за «Локомотив».

Максим Березкин в завершившемся сезоне выходил в первой тройке нападения. В Ярославле он уже сыграл 64 матча, в которых набрал 31 очко. Защитник Рауль Акмальдинов только дебютировал в КХЛ и результативных баллов не имеет.

Андрей Иванов