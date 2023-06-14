Даниил Егоров, руководитель Федеральной налоговой службы:

— Бухгалтерская и финансовая отчетность, сведения о регистрации и информация от контрольно-кассовой технике, полная аналитика в различных отраслях экономической деятельности, в том числе о рисках налогоплательщиков,— получателем этих и многих других данных является ФНС. На сегодняшний день это крупнейший агрегатор информации о налогоплательщиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас количество наборов аналитических и агрегированных данных превышает 88 тыс., которые мы готовы предоставлять неограниченному перечню пользователей и фактически уже предоставляем более чем 200 клиентам. Это не только органы государственной власти, но и представители бизнеса, в том числе государственные корпорации.

Такой подход увеличил эффективность принимаемых нашими клиентами управленческих решений и снизил административную нагрузку на бизнес, не отвлекая его от своей основной работы запросами документов.

На основе имеющихся сведений служба создает различные метрики для анализа бизнеса. Их специфика зависит как от характера отрасли, в которой работает организация, так и от цели проведения расчета.

Ранее ФНС России концентрировалась на расчете и выявлении рисков налогоплательщиков. Мы использовали данные в основном для выявления неплательщиков налогов для дальнейшего проведения контрольных мероприятий. В последние же годы мы больше концентрируемся на анализе благонадежности компаний.

Основным фактором, который влияет на поведение налогоплательщиков, является публичность такой оценки. Бизнесу важно выглядеть добросовестно в глазах своих контрагентов, а мы предоставляем инструменты, которые эту возможность обеспечивают.

Совместно с Финансовым университетом при правительстве Российской Федерации и аппаратом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе мы участвуем в расчете показателей ЭКГ-рейтинга. При расчете рейтинга используются реестровые данные, а также публичные сведения из бухгалтерской отчетности и иных источников, получателем которых является Федеральная налоговая служба.

В прошлом году ЭКГ-рейтинг планировался как метод оценки компаний, действующих в Центральном федеральном округе. После успешной апробации методики, разработанной Финансовым университетом, мы перешли к расчету показателей ЭКГ-рейтинга всех юридических лиц России, на текущий момент такой расчет проведен по 95 тыс. компаний.

В соответствии с разработанной методикой мы не оцениваем компании, которые относятся к микробизнесу. Также мы не оцениваем компании, по которым бухгалтерская отчетность в силу требований законодательства не является публичной. Расчет по таким компаниям может быть осуществлен только с их согласия. Кроме того, мы используем данные иных ведомств, которые получаем в рамках действующих соглашений. Одними из основных наших партнеров в этой части являются Федеральное казначейство и Росфинмониторинг, без которых было бы невозможно оценить деловую репутацию и благонадежность компаний.

Конечно, подобные системы оценки и рейтинги не уникальны, однако впервые в создании этих инструментов участвует государство, а это означает точность и юридическую значимость предоставляемых данных об организациях.

Таким образом, в результате создаются условия, в которых налогоплательщики сами будут заинтересованы в том, чтобы улучшить свои характеристики.

Основная идея любого государственного рейтинга — оказание мер поддержки компаниям с самым высоким рейтингом. Это как упрощение ведения бизнеса, так и получение более дешевого капитала. Также лучшие компании из ЭКГ-рейтинга смогут получить региональные льготы – как это уже происходит во Владимирской области. Подобные проекты положительно скажутся на снижении административных барьеров и позволят более эффективно принимать управленческие решения в сфере предпринимательства.