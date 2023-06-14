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Коммерсантъ FM
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Игорь Щеголев, полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе:

— Тема устойчивого развития и так называемая ESG-повестка уже давно превратились в один из важных ориентиров для многих стран и компаний. К сожалению, западная ESG-повестка сегодня свелась к продвижению чужих интересов через включение их в корпоративные стандарты. Во многом для наших целей она не подходит, но заставляет задуматься об альтернативе в виде собственной концепции.

Фото: cfo.gov.ru

Фото: cfo.gov.ru

Для построения суверенной экономики необходима концепция, учитывающая наши собственные стратегические интересы и национальные приоритеты. Технологический суверенитет в различных отраслях возможен, только если он будет и в сфере идей.

Высшим национальным приоритетом страны является сбережение народа России. Об этом наш президент сказал в послании Федеральному собранию еще в 2021 году, а образом будущего для России назвал крепкую, благополучную семью с большим количеством детей.

Внешние демографические прогнозы, включая подготовленный ООН, предрекают нам сокращение населения к концу века почти на четверть, а, например, США и Великобритании, напротив, обещают рост. Расчеты российских аналитиков показывают, что такие модели содержат ничем не подкрепленные допущения и нередко создаются «центрами силы», не заинтересованными в существовании нашей страны как таковой. При этом ситуация в России, по мнению отечественных ученых, имеет потенциал к улучшению при грамотной, сбалансированной демографической политике.

По решению президента РФ в последние годы принят целый ряд мер для поддержки семей с детьми. Но одних только усилий государства недостаточно для кардинального улучшения демографической ситуации. Без консолидации усилий с предпринимательским сообществом достичь желаемого результата будет трудно. Почему именно корпоративный сектор критичен? Достойный уровень заработной платы и уверенность в завтрашнем дне для любой семьи важнее, чем пособия и льготы. На работу люди ходят чаще, чем в МФЦ.

Уже сегодня многие компании инвестируют в демографию, заботятся о своих сотрудниках и членах их семей, реализуют экологические и благотворительные проекты, строят больницы, детские сады, дороги. Государство и общество должны знать об этих компаниях, поддерживать их, выявлять и продвигать лучшие корпоративные практики ответственного ведения бизнеса.

В качестве творческого переосмысления ESG-подходов в Центральном федеральном округе мы внедрили рейтинг ответственного бизнеса, убрав чуждые и не отвечающие нашим интересам ценности. Назвали его ЭКГ-рейтинг («Экология—Кадры—Государство»). В «Экологии» мы обращаем внимание на реальные проекты по защите природы, а не на слепое исполнение навязанных извне «карбоновых обязательств», устанавливающих потолок для развития нашей собственной промышленности. В «Кадрах» делаем фокус на народосбережении, традиционных ценностях и благополучии граждан. Нам важно, как компании относятся к собственным сотрудникам, их семьям и клиентам. В блоке «Государство» оцениваем вклад компании в достижение национальных целей, а не зацикливаемся на процессах корпоративного управления. Результат для нас важнее процесса.

Рейтинг определяет систему координат, в которой учтены интересы государства, российского бизнеса и общества, а конечная цель этой работы — формирование образа (целевого ориентира) предприятия, которое не только добивается определенных коммерческих результатов, но и формирует здоровую среду через свои продукты, корпоративную культуру и социальные, экологические, а также благотворительные проекты.

В планах — на этой основе повысить качество взаимодействия государства и бизнеса. Потенциал для этого большой: от сокращения сроков получения различных разрешений, согласований, льгот и мер поддержки от государства до более низких ставок по кредитам при соответствующем банковском регулировании.

ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса позволяет усилить качество оценки проектов за счет таксономии компаний. Ведь в реальной жизни зачастую ответ на вопрос «кто?» важнее, чем «что?».

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