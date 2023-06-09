В Лабинском и Новокубанском районах ввели режим ЧС из-за непогоды

В четырех населенных пунктах Лабинского и в шести — Новокубанского районов введены режимы ЧС из-за непогоды. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

В частности, в Лабинском районе подтоплены 814 придомовых территорий. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 23 человека, в том числе 13 детей. В Новокубанском районе подтоплены 317 домовладений. Спасатели продолжают работы по откачке воды из домов.

5 июня в Лабинском районе из-за угрозы подтопления пришлось эвакуировать детей, отдыхавших в лагере «Мечта».

Олег Исаев

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