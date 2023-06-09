Среднемесячная зарплата в ХМАО составила 97 тысяч рублей за I квартал 2023 года

Номинальная среднемесячная заработная плата населения в Ханты-Мансийском автономном округе за январь-март этого года выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 97 тыс. руб., сообщил Тюменьстат. В реальном выражении зарплата населения выросла на 7,4%.

Более высокий уровень заработной платы в ХМАО зафиксирован на предприятиях, занимающих выпуском кокса и нефтепродуктов — 167,2 тыс. руб., ведущих добычу нефти и газа — 150 тыс. руб. и полезных ископаемых — 135,3 тыс. руб.

Ниже среднего по региону уровень оплаты труда регистрируется в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 33,5 тыс. руб., в сфере растениеводства, животноводства и охоты — 35,6 тыс. руб. и в рыболовстве и рыбоводстве — 35,4 тыс. руб.

Анастасия Таначева

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