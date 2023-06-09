Стали известны даты отключения горячей воды в Краснодаре

Подачу горячей воды в многоэтажные дома Краснодара приостановят с 13 по 27 июня. Это необходимо для проведения на ТЭЦ и в котельных подготовительных работ на предстоящий осенне-зимний период, сообщает пресс-служба мэрии.

«Прежде всего двухнедельное отключение затронет центр города, Комсомольский микрорайон, Черемушки, часть микрорайона Гидростроителей, Пашковский жилой массив»,— отметили в администрации Краснодара.

В этом году в столице Кубани проводят переукладку нескольких крупных магистральных сетей и ремонтируют направление «ТЭЦ-Центр города». Кроме того, проходит реконструкция 1,3 км сетей на магистрали «ТЭЦ-КМР» и более 20 км сетей и теплоизоляции на воздушных сетях.

Татьяна Ручкина

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