Праздничные выходные ко Дню России изменят движение электричек в Ленобласти

С 10 по 12 июня пригородные поезда в Ленинградской области будут ходить по измененному графику в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«10 и 11 июня пассажирские составы будут отправляться в режиме субботнего дня, а 12 июня — по расписанию воскресенья»,— сказано в сообщении.

При этом изменения не коснутся поезда № 6673/6674 Петербург—Сланцы, который будет ходить по регулярному графику, и поездов и рельсовых автобусов Оредеж—Дно, Петербург—Великийц Новгород и Луга—Псков. Кроме того, электричка Петербург—Сосново 11 июня будет отменена полностью.

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