Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Директора мунучреждения обвиняют в причинении многомиллионного ущерба казне Наримановского района

Прокуратура Астраханской области передала в Наримановский районный суд дело бывшего директора МКУ «Муниципальное имущество Наримановского района» о превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что в 2018 году директор учреждения в обход Земельного кодекса РФ поделил земельный участок стоимостью более 10,7 млн руб. на 11 частей. Затем чиновник изменил вид их разрешенного использования с «для размещения спортивной площадки» на «для индивидуального жилого строительства».

Потом обвиняемый, не опубликовав извещения и не проведя соответствующие аукционы, сдал участки в аренду местному жителю: «В последующем земельные участки выкуплены у администрации муниципального образования по льготной стоимости менее чем за 19 тысяч рублей».

Ущерб бюджету МО оценили в 10,7 млн руб. Прокуратура арестовала имущество обвиняемого на сумму более 30 млн руб.

Согласно данным kartoteka.ru, в 2018 году указанное МКУ возглавлял Евгений Коротких.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...