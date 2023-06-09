Директора мунучреждения обвиняют в причинении многомиллионного ущерба казне Наримановского района

Прокуратура Астраханской области передала в Наримановский районный суд дело бывшего директора МКУ «Муниципальное имущество Наримановского района» о превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело завели по материалам прокурорской проверки.

Установлено, что в 2018 году директор учреждения в обход Земельного кодекса РФ поделил земельный участок стоимостью более 10,7 млн руб. на 11 частей. Затем чиновник изменил вид их разрешенного использования с «для размещения спортивной площадки» на «для индивидуального жилого строительства».

Потом обвиняемый, не опубликовав извещения и не проведя соответствующие аукционы, сдал участки в аренду местному жителю: «В последующем земельные участки выкуплены у администрации муниципального образования по льготной стоимости менее чем за 19 тысяч рублей».

Ущерб бюджету МО оценили в 10,7 млн руб. Прокуратура арестовала имущество обвиняемого на сумму более 30 млн руб.

Согласно данным kartoteka.ru, в 2018 году указанное МКУ возглавлял Евгений Коротких.

Дарья Васенина