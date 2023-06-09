Changan назвал стоимость купе-кроссовера Uni-T в России

Компания Changan назвала стоимость купе-кроссовера Uni-T на российском рынке.
В России новинка будет доступна в единственной версии со 180-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.
Для Uni-T предложены две комплектации — Luxe (от 2,7 млн руб.) и Tech (2,8 млн руб.). В оснащение войдут 10,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедиа с аналогичным по диагонали тачскрином, климат-контроль с ионизацией воздуха, круиз-контроль, ряд систем активной безопасности и другое оборудование.
Выход модели на российский рынок запланирован на июнь 2023 года — дилеры Changan уже начали прием заказов на Uni-T.
Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK