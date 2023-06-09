В Крыловском районе открыли новый центр единоборств

В станице Крыловской открыли современный Центр единоборств. Его площадь составляет почти 1,5 тыс. кв. м. В нем расположены соревновательный и тренировочный залы на четыре борцовских ковра, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Здесь будут тренироваться спортсмены всех возрастов и жители муниципалитета, и я уверен — опытный тренерский состав воспитает будущих чемпионов. Кубань в лидерах по развитию спортивной отрасли в России»,— сказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Систематически занимаются физкультурой и спортом более 54% жителей Крыловского района. До открытия центра в муниципалитете функционировало два спортучреждения. В них развиваются 16 видов спорта. Самые популярные из них футбол, настольный теннис, гандбол, бокс и самбо. Восемь спортсменов района входят в составы сборных России.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева центры единоборств строят во всех районах региона. Их возведут до конца 2024 года. Всего с 2019 года уже построили 134 спортобъекта.

Татьяна Ручкина

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