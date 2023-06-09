На Ставрополье экс-директор муниципальной управляющей компании задержан по подозрению в растрате

Бывший директор МУП «Гарантия» города Невинномысска Олег Колпаков задержан правоохранительными органами по подозрению в растрате (ч.3 ст. 160 УК РФ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Невинномысска Михаил Миненков.

Градоначальник не стал раскрывать всех подробностей, но отметил, что подозреваемый передал управление 28 многоквартирных домов частной ставропольской компании по поддельным документам.

«Колпаков не просто передал дома в управление частной ставропольской компании, он предал доверие, которое жители Невинномысска оказывали муниципальной организации»,— написал Михаил Миненков.

Действия бывшего директора якобы привели к банкротству МУП «Гарантия».

Анастасия Назарова