Обвиняемый в пособничестве запрещенному «Исламскому государству» осужден на 11 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил Акрама Тангирова к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за участие в запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ч. 2 ст. 205.5) и ее финансирование (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Расследованием занималось следственное управление нижегородского ФСБ, сообщили в ведомстве.

Установлено, что в сентябре-октябре 2021 года Акрам Тангиров через свой телефон регистрировал аккаунты в мессенджерах Whatsapp и Telegram для члена «Исламского государства». Также осужденный переводил деньги другим участникам через терминал Qiwi.

Приговор суда вступил в законную силу.

Елена Ковалева