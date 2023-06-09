В Ярославской области в День России ожидаются заморозки

В Ярославской области в течение ближайших трех выходных дней ожидаются заморозки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В ведомстве приводят прогноз метеорологов. По данным синоптиков, температура ниже нуля будет опускаться в ночные и утренние часы с 10 по 12 июня. В отдельные часы термометры покажут -2 градуса.

В МЧС предупредили, что из-за опасных погодных условий есть угроза гибели сельскохозяйственных культур. Не исключено увеличение числа пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

Алла Чижова