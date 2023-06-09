В Татарстане жителя Ульяновска осудят за создание ОПГ

В ближайшее время в Татарстане будут судить 38-летнего жителя Ульяновска. Ему вменяют кражу, вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение тяжкого преступления., совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления. Об этом говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Следствие полагает, что осенью 2020 года обвиняемый в ходе отбывания принудительных работ в одном исправительном центре Казани, создал организованную преступную группу, в которую вошли в том числе несовершеннолетние. В ходе существования ОПГ ее участники совершили 21 кражу железнодорожных рельс, металлических отбойников и иного имущества на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. В частности, они похитили с территории предприятия в Казани 1,5 км ж/д путей стоимостью свыше 5 млн руб.

Всего от действий обвиняемого и его соучастников пострадали девять организаций. Ущерб превысил 16 млн руб. Обвиняемый находится под стражей. Сам он подписал досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и его дело выделили в отдельное производство. Расследование в отношении других членов ОПГ продолжается.

"Ъ-Казань"