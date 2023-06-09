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Бывший глава Балахнинской администрации получил третий условный срок

Балахнинский городской суд признал бывшего главу администрации Балахнинского района Дмитрия Скоробогатова виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Его приговорили к трем годам условно, сообщили в СУ СК.

Суд установил, что в 2014 году Дмитрий Скоробогатов согласовал договор мены между муниципальным предприятием и физическим лицом. Однако стоимость недвижимости, которую получило учреждение, была на 9 млн руб. ниже отчужденного имущества.

Дмитрий Скоробогатов в суде вину признал. Ранее его еще дважды судили за превышение должностных полномочий в 2022 и в 2018 годах. Оба раза бывший глава Балахнинского района получал условные сроки.

Анастасия Еремина

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