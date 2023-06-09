Цифровизация современного искусства с re: Store

Сеть магазинов инновационной техники re:Store представляет шестой ежегодный проект «re:Store digital art. Форма жизни». В рамках конкурса будут представлены работы в сферах цифрового искусства и мобильной фотографии. Проект нацелен на переосмысление современного искусства, которое невозможно представить без цифрового вмешательства. Основная тема этого года — «Из углерода в кремний». В работах будет представлен путь от органической жизни к миру современных технологий. Куратор выставки и председатель жюри — мультидисциплинарный художник Андрей Бартенев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Макс Арнаутов, NEONDAZER Даниил Зуев, «МонтсеR» Ilikadelian Даниил Зуев, «КОКО» Даниил Зуев, «Камюшек» Следующая фотография 1 / 5 Макс Арнаутов, NEONDAZER Даниил Зуев, «МонтсеR» Ilikadelian Даниил Зуев, «КОКО» Даниил Зуев, «Камюшек»

Выставленные работы будут поделены на категории Pro и Mobilе, в каждой из которых выберут трех призеров. Победителей ждут подарочные сертификаты re:Store номиналом от 25 тыс. до 150 тыс. рублей. Финальный этап пройдет в сентябре в галерее Ruarts.

Елизавета Федутинова