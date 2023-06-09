В Удмуртии часть объектов отремонтируют на год раньше в рамках программы опережающего развития

В Удмуртии ряд объектов, ремонт которых был запланирован на 2024 год, профинансируют в рамках программы опережающего развития. Благодаря выделенным средствам проекты реализуют в этом году, рассказал журналистам председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В частности, 900 млн руб. выделенных средств направят на ремонт восьми дорог, протяженность которых составляет 41,5 км. Объекты расположены в Воткинске, а также в Вавожском, Кезском, Сюмсинском, Увинском и Игринском районах.

Еще 184,9 млн руб. используют для завершения строительства информационно-культурного центра в селе Лынга.