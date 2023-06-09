Под Ярославлем в районе кладбища случилась массовая авария

Под Ярославлем на автодороге «Ярославль — Любим» столкнулись 4 автомобиля. Авария произошла в районе Игнатовского кладбища. О происшествии рассказали в УМВД по Ярославской области

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По данным УМВД, происшествие зарегистрировано в 12:50 дня 9 июня. Столкнулись «Лада», «КАМАЗ», Peugeot и Toyota. Пострадавших нет.

Машины двигались на двухполосной дороге и ДТП привело к возникновению масштабной пробки в обе стороны движения. Спустя пару часов заторы сохранялись у стелы на въезде в Ярославль.

Алла Чижова