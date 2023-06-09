Под Ярославлем в районе кладбища случилась массовая авария

Под Ярославлем на автодороге «Ярославль — Любим» столкнулись 4 автомобиля. Авария произошла в районе Игнатовского кладбища. О происшествии рассказали в УМВД по Ярославской области
Фото: «Дороги Ярославля«, Вконтакте
По данным УМВД, происшествие зарегистрировано в 12:50 дня 9 июня. Столкнулись «Лада», «КАМАЗ», Peugeot и Toyota. Пострадавших нет.
Машины двигались на двухполосной дороге и ДТП привело к возникновению масштабной пробки в обе стороны движения. Спустя пару часов заторы сохранялись у стелы на въезде в Ярославль.