Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Ярославлем в районе кладбища случилась массовая авария

Под Ярославлем на автодороге «Ярославль — Любим» столкнулись 4 автомобиля. Авария произошла в районе Игнатовского кладбища. О происшествии рассказали в УМВД по Ярославской области

Фото: «Дороги Ярославля«, Вконтакте

Фото: «Дороги Ярославля«, Вконтакте

По данным УМВД, происшествие зарегистрировано в 12:50 дня 9 июня. Столкнулись «Лада», «КАМАЗ», Peugeot и Toyota. Пострадавших нет.

Машины двигались на двухполосной дороге и ДТП привело к возникновению масштабной пробки в обе стороны движения. Спустя пару часов заторы сохранялись у стелы на въезде в Ярославль.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...