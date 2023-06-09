В Березниках взыскали 300 тыс. рублей с хозяев собак, покусавших ребенка

Березниковский городской суд рассмотрел заявление местной прокуратуры об установлении гражданско-правовой ответственности в отношении владельцев собак, нанесших травмы 11-летней девочке, и взыскании с хозяев животных морального и материального вреда.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в ведомство обратилась мать пострадавшей девочки. В ходе проверки обращения прокуратура установила, что в сентябре 2022 года, находясь в одной из деревень Березниковского городского округа, они с дочерью в дневное время прогуливались по территории населенного пункта. В это время со стороны прилегающего лесного массива на них напали два бультерьера. В результате ребенок заявительницы получил многочисленные травмы ног и был госпитализирован. Девочке потребовалось хирургическое вмешательство, дальнейшее длительное лечение укушенных ран, а также в дальнейшем проведение курса коррекционной психологической помощи.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что у бультерьеров имелись владельцы — супружеская пара, и во время нападения собак они не предприняли никаких действий, направленных на безопасное нахождение своих домашних питомцев в общественных местах.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и взыскал с ответчиков сумму в размере 300 тыс. руб. Прокуратура города после вступления судебного решения в законную силу проконтролирует его фактическое исполнение.