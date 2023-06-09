«Крылья Советов» и «Оренбург» оказались во второй десятке российских футбольных клубов по посещаемости

«Крылья Советов» и «Оренбург» заняли 14-е и 17-е места среди российских футбольных клубов по средней домашней посещаемости в сезоне-2022/2023. В рейтинг попали команды из Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На домашние матчи самарских «Крыльев Советов» в среднем приходило по 6229 человек, «Оренбург» собирал в среднем 4878 зрителей на каждой игре. Среди команд из Приволжского федерального округа по средней домашней посещаемости лидирует казанский «Рубин» (7787 зрителей), далее идет «Пари НН» (7278 зрителей).

В тройку самых посещаемых клубов России вошли санкт-петербургский «Зенит» (30693 зрителя в среднем за игру), «Краснодар» (19155 зрителей) и воронежский «Факел» (13921 зритель).

Андрей Сазонов