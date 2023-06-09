Полицейские изъяли в Анапе 530 литров пива и сидра без документов

Полиция Анапы изъяла из розничной точки 530 литров пива и сидра, которые реализовывались без какой-либо разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.

Факт незаконной продажи алкоголя выявили в магазине, расположенном по улице Ленина. Продукция помещена на специализированный склад.

Полиция начала проверку. Индивидуального предпринимателя подозревают в нарушении ст. 16 ФЗ №171 («Особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, а также потреблению (распитию) алкогольной продукции»).

Татьяна Ручкина

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