Дожди и отрицательные температуры по ночам ожидаются в Удмуртии в эти выходные

В столице Удмуртии ночью и днем 10 июня пройдут дожди. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, столбик термометра в ночные часы окажется на уровне +7..+12°С, а днем — +14..+19°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В воскресенье, 11 июня, температура воздуха опустится до +1..+6°С, а местами отметятся слабые заморозки на почве. Днем окажется не теплее +10..+15°С.

При этом в ночи на 12 и 13 июня окажется еще холоднее, а минимальная температура воздуха окажется в пределах -3..+3°С. Днем 12 июня воздух прогреется до +12..+17°С, а 13 июня — до +16..+21°С. Осадки маловероятны.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели температурный фон начнет повышаться.