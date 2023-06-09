В Бахчисарае похоронили участника спецоперации

В Бахчисарае на Аллее славы прошла церемония прощания с военнослужащим Игорем Стадником, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Игорь Стадник родился в селе Терновка Бахчисарайского района в 1987 году. Он окончил Бахчисарайский техникум строительства и транспорта по специальности электрогазосварщика, электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах, контролера сварочных работ.

Он служил по контракту в 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова бригаде береговой обороны.

Татьяна Ручкина

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