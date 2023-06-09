В Татарстане жительницу осудили по делу о нападении собаки на шестилетнего ребенка

В Татарстане 32-летней женщине вынесли приговор по делу о нападении собаки на шестилетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

Само ЧП произошло в августе прошлого года в деревне Пимеры в Пестречинском районе. Женщина, будучи пьяной, выгуливала свою собаку без намордника и решила натравить животное на девочку. Та напала на ребенку, укусив его за плечо и причинив легкий вред ее здоровью.

Вину женщина признала лишь частично. Ей дали один год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

"Ъ-Казань"