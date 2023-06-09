В Прикамье направлено в суд дело в отношении бывших полицейских из Башкирии, обвиняемых в покушении на наркоторговлю

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование дела в отношении трех бывших сотрудников МВД по Башкирии. Как сообщает сайт управления, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе прошлого года полицейский из УМВД по Стерлитамаку получил информацию от неустановленного лица о возможности купить наркотики. Затем он с двумя коллегами произвели закупку и получили координаты тайника, расположенного в Пермском районе. 21 августа 2022 года злоумышленники приехали в Пермский край на автомобиле и забрали наркотики, после чего они были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Пермскому краю.

По результатам служебной проверки МВД по Республике Башкортостан задержанные были уволены из органов внутренних дел. В отношении двух бывших полицейских дело направлено в суд, в отношении третьего прекращено в связи с его смертью.