В Темрюкском районе предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в финансировании экстремистской организации

В Темрюкский районный суд направлено уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя в распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый с помощью нелицензионного ПО копировал данные, в частности логины и пароли аккаунтов интернет-магазинов. Благодаря этим сведениям приобретал товары в сети Интернет. Помимо этого мужчина купил сведения о банковских картах иностранцев и осуществлял с них денежные переводы. С помощью них обвиняемый перечислял денежные средства запрещенной в России организации.

28-летнему местному жителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Олег Исаев

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