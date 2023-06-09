В Сургуте из-за ремонта до 12 июня перекроют два участка дороги

Из-за ремонтных работ в Сургуте (ХМАО-Югра) до 12 июня будут перекрыты два участка дороги, сообщили в пресс-службе городской администрации. Во время ограничения общественный транспорт будет курсировать в объезд закрытых перекрестков.

По данным администрации, 9 июня с 19:00 до 22:00 будет перекрыт участок дороги от здания Нефтяного техникума по ул. Кукуевицкого до кольцевого перекрестка на пр. Ленина, пр. Мира и ул. Кукуевицкого. С 22:00 9 июня до 05:00 12 июня будет ограничено движение от пр. Мира, 5 до перекрестка улиц пр. Ленина, ул. Энтузиастов и ул. Чехова.

Во время ограничения маршрутные автобусы № 12, 13, 20, 22, 26, 30, 40, 43, 45, 49, 53, 61, 69, 77, 88, 107, 110, 112, 113, 115, 118, 119 будут курсировать в объезд закрытых перекрестков.

Полина Хабарова

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