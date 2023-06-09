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Тысячу уток-крякв выпустили в Веселовское водохранилище в Ростовской области

Министерство природы Ростовской области и Ростовское отделение Русского географического общества совместно с ассоциацией «Живая природа степи» выпустили в акваторию Веселовского водохранилища тысячу уток кряквы.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Птицы будут обитать на территории охотничьего хозяйства «Аргамак-Р», где в течение 16 лет разводят водоплавающих птиц, а также копытных. Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин отметил, что в Ростовской области регулярно выпускают в естественную среду животных, выращенных особых условиях.

«Во многом благодаря этой работе за последние пять лет мы наблюдаем стабильный рост числа животных – от 4% до 12% ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов»,— цитирует пресс-служба правительства главу ведомства.

В этом году в Ростовской области выпустили на волю 1100 уток-крякв, 26 особей фазана, 20 особей лани, 40 особей оленя европейского.

Анастасия Назарова

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