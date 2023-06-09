ВС Башкирии вынес приговор «положенцу»

Верховный суд Башкирии приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 50-летнего Игоря Ифраилова. Он был признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, осужденный обладал статусом так называемого «положенца» (с 2009 года. — «Ъ-Уфа»). В рамках своей деятельности он собирал деньги в «общак», выступал в качестве «третейского судьи» в спорах, назначал «смотрящих». «В сферу его интересов входило покровительство лицам, намеревающимся совершить преступление либо совершивших преступление»,— отметили в МВД.

Олег Вахитов

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