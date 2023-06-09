В Майкопе завершили расследование дела подростков, обвиняемых в хранение наркотиков

В Майкопе завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В январе 2023 года два 16-летних подростка нашли в лесной местности Майкопа сверток с наркотическими средствами. Они решили хранить его для последующего совместного употребления. Однако в феврале 2023 года несовершеннолетних задержали, а имеющиеся при них наркотики общей массой более 18 граммов изъяли.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере). Теперь его передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Татьяна Ручкина

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