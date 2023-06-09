В Ярославской области выбрали лучшие бизнес-проекты для сельских территорий

В Ярославской области выбрали двух победителей конкурса «Молодые предприниматели села», которые представят на федеральном уровне свои бизнес-проекты. О конкурсе рассказали в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурс в Ярославле

Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области Конкурс в Ярославле

Фото: Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области

В конкурсе приняли участие 7 студенческих команд из Ярославля, Борисоглебского и Некоузского районов. Мероприятие прошло в штабе общественной поддержки регионального отделения партии «Единая Россия». Победителями признаны проекты фермы по разведению рыбы и по созданию специального агентства по продвижению сельских территорий.

«Считаю, что такие конкурсы нужны региону, они направлены на создание в сельских территориях пространства для полноценной жизни для молодежи. Очень многие уходят сегодня в сферу информационных технологий и забывают, что можно реализовать реальный проект на родной земле. У нас в Ярославской области действуют различные программы содействия молодым предпринимателям, есть грантовые конкурсы и консультативная поддержка. Поэтому я уверен, что у ребят обязательно все получится,— считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Андрей Иванов