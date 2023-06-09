Кардиологический диспансер в Симферополе отремонтирует краснодарский подрядчик за 462 млн рублей

ООО «ЯРУС-Премьер» потратит 462 млн руб. на капитальный ремонт здания кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. Распоряжение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова опубликовано на сайте администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Закончить работы по капремонту подрядчик должен до 30 октября 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЯРУС-Премьер» зарегистрировано в Краснодаре в 2020 году. Директором и бенефициаром общества является Игорь Бачевский. Информация о финансовых показателях у компании отсутствует.

Олег Исаев

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