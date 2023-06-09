На проспекте Октября в Ярославле могут появиться отбойники

В Ярославле на некоторых участках дороги проспекта Октября предлагается установить отбойники для разделения встречных направлений. Соответствующее предложение мэрии города сделала ГИБДД. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ведомстве.

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По данным ГИБДД, проспект Октября характеризуется высокой концентрацией аварийно-опасных участков: по итогам 2020 года на проспекте зарегистрировано 8 очагов аварийности, что составляет 12% от общего числа мест концентрации ДТП. При этом, по данным текущего года, на многополосных участках дорог в Ярославле зарегистрировано 6 ДТП, связанных с выездом на встречку, где это запрещено. В этих ДТП погиб один человек и 19 получили ранения.

Решением правительства РФ утверждена «дорожная карта» по оснащению четырехполосных автомобильных дорог системами разделения встречных направлений движения. Этот план предусматривает физическое разделение потоков на дорогах до 2024 года.

«При наличии необходимой ширины проезжей части, мэрии г. Ярославля на ряде участков пр. Октября предложена установка указанных осевых барьерных ограждений. Применение данных ограждений также будет способствовать профилактике ДТП с участием пешеходов, в том числе при переходе ими проезжей части в неположенном месте в районе остановок общественного транспорта.В случае отсутствия необходимой ширины проезжей части предложено использовать композитные осевые ограждения или сигнальные столбики (делиниаторы), не требующих устройства необходимых полос безопасности»,— сообщили в ГИБДД.

Алла Чижова