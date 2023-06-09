В Ростове контрактник осужден за оставление части в период мобилизации

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима военнослужащего по контракту Алексея Елисеева. Он осужден за самовольное оставление военной части в период частичной мобилизации, сообщает пресс-служба суда.

В августе прошлого года военнослужащий не вернулся из отпуска в часть в положенное время. Согласно материалам суда, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств» Алексей Елисеев проводил время в Таганроге и Пскове. Информация о начале частичной мобилизации не побудила солдата вернуться к исполнению служебных обязанностей.

В январе текущего года Алексея Елисеева задержала полиция. Мужчина был доставлен в военную комендатуру, где ему предъявили обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 337(самовольное оставление части на срок дольше месяца) и ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части на срок дальше месяца военнослужащим по контракту в период мобилизации).

В ходе суда, контрактник свою вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анастасия Назарова