«МРСК Урала» утвердила дивиденды из расчета 0,005 рублей на акцию за 2022 год

Акционеры ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») на годовом собрании приняли решение о выплате дивидендов в размере 0,00504 руб. на одну обыкновенную акцию. Как говорится в отчете компании, объем дивидендных выплат составит 440,65 млн рублей.

С учетом промежуточных выплат за первые девять месяцев 2022 года (1,655 млрд руб.) суммарные дивидендные выплаты составят 2,096 млрд руб. Это 64% прибыли по РСБУ за 2022 год, которая составила 3,269 млрд руб.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся 23 июня 2023 года.

Диана Сунагатуллина

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