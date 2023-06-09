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Странноприимный дом в Переславле стал объектом культурного наследия

В Переславле-Залесском Ярославской области странноприимный дом Данилова монастыря XIX века включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника местного значения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Двухэтажное здание было построено в конце XIX века, дом предназначался для паломников, посещавших монастырь, на втором этаже была церковно-приходская школа. В советское время здание использовалось как музей, машинно-тракторная станция, лагерь для немецких военнопленных.

В 1999 году объект был передан Никольскому женскому монастырю в безвозмездное пользование. Теперь здание признано памятником местного значения. «Уникальные памятники должны быть сохранены при проведении любых ремонтно-реставрационных работ»,— отметили в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия.

Алла Чижова

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