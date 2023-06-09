В Казань День России будут отмечать в течение четырех дней

Праздничные мероприятия в честь Дня России в Казани будут проходить в течение четырех дней. Об этом сообщили организаторы.

Праздничные мероприятия стартуют уже сегодня, 9 июня. В парке Урицкого, в сквере «Авангард», на Советской площади и в парке «Крылья Советов» будут вручать паспорта юным жителям города. Также их будут выдавать в пришкольных лагерях. Такие мероприятия продлятся до 12 июня. А 10 июня в парках и скверах города будут раздавать триколор-ленты, наносить детям аквагрим, а также будет работать фотозона.

Основные мероприятия проведут 12 июня. В частности, в этот день в городе пройдет ежегодная всероссийская акция «Парад Дружбы». Она стартует в 9:00 на территории Казанского кремля, а в 10:00 в парке «Черное озеро» проведут мероприятие, посвященное Дню России и 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» с участием главы региона Рустама Минниханова. Кроме того, для жителей и гостей города подготовлены флешмобы, лектории, творческие лаборатории и мастер-классы. В то же время около Северного вокзала состоится открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов республики.

Праздник продолжится в 18:00 на Кремлевской набережной, где состоится праздничный концерт с участием Кати Лель, Natan, Ильсией Бадретдиновой и Arslan. Параллельно в течение дня в парках и скверах города пройдут мероприятия в честь Дня России. Закончится праздник в 22:00 фейерверком над акваторией Казанки.

"Ъ-Казань"