«Россети Тюмень» направят свыше 20 млн рублей на установку птицезащитных устройств в Тюменском макрорегионе

Компания «Россети Тюмень» до конца 2023 года установит около 3 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на линиях электропередачи в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей.



На территории Тюменского макрорегиона расположены более 130 особо охраняемых природных территорий с богатой орнитофауной. Здесь обитают занесенные в Красную книгу кречет, орлан-белохвост и сапсан. Применяемые защитные устройства препятствуют посадке птиц и их гнездованию на траверсах и изоляторах ЛЭП, уберегают пернатых от гибели по причине соприкосновения с токоведущими частями. Кроме того, снижается риск возникновения нарушений электроснабжения потребителей.

Отметим, проект по установке ПЗУ на энергообъектах является одним из направлений экологической политики Группы «Россети», которая реализуется в рамках ESG-стратегии. За последние шесть лет «Россети Тюмень» установили более 16,5 тысяч защитных устройств в зоне ответственности компании, направив на эти цели порядка 80 млн рублей.