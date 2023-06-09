ВТБ: Краснодарский край вошел в пятерку регионов — лидеров по объему выданных автокредитов

Клиенты банка ВТБ в Краснодарском крае в мае заключили более 480 сделок на приобретение автомобилей на сумму порядка 620 млн руб., что более чем на треть превышает результат апреля. Всего по итогам пяти месяцев текущего года жители Кубани оформили в ВТБ более 1,5 тыс. автокредитов на 2 млрд руб., что примерно в два раза превышает итоги за январь—май 2022 года.

Средний чек в структуре выдач ВТБ в Краснодарском крае в мае составил 1,3 млн руб., увеличившись на 4% по сравнению с январем текущего года и сократившись на 8% по сравнению с маем 2022 года.

Наибольший показатель среднего чека традиционно фиксируется в сегменте новых машин — в мае, по данным ВТБ в целом по стране, он достиг 1,6 млн руб., тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн руб.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основным спросом заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае ВТБ проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка. Россияне отдают предпочтения LADA (28% в структуре общих выдач), KIA (8%), OMODA (7%), HYUNDAI (7%) и HAVAL (4%).

«Ситуация на рынке автокредитования сегодня стабилизировалась. Этот сегмент уверенно вышел на траекторию роста. Даже при условии дефицита новых машин и коррекции цен на автотранспорт ушедшие бренды замещают другими торговыми марками. Плюс к этому развивается отечественный рынок, внедряются новые госпрограммы, также расширяются поставки автомобилей из дружественных стран. Все это позволяет нам прогнозировать дальнейший рост объемов кредитования на Кубани»,— отметил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея Сергей Кадакин.

В целом по стране клиенты ВТБ в мае заключили около 11,8 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд руб., что на 21% превышает результат апреля. По итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ оформил порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд руб., что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь—май 2022 года и на 22% — рекордного 2021 года.

По данным экспертов ВТБ, в мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд руб., что стало самым высоким показателем в истории рынка. Предыдущий пик продаж приходился на апрель рекордного 2021 года — 109,9 млрд руб. Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд руб. и на 9% обогнали результат аналогичного периода 2021 года.

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